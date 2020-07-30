«Протон-М» стартовал с Байконура со второй попытки

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур (Казахстан). Спустя время телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» успешно отделились от ракеты-носителя.
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Выведение спутников на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тыс. км и максимальной 54,9 тыс. км будет проводиться за счет включений двигателя разгонного блока «Бриз-М». Первый спутник должен отделиться от него 31 июля в 18.24 мск, второй — в 18.41 мск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что госкомиссия на космодроме Байконур одобрила старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Полёт аппарата и выведение оборудования на орбиту Земли займёт рекордные 18 часов 16 минут.
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