«Протон-М» стартовал с Байконура со второй попытки

https://static.news.ru/photo/e0bb35d8-d2b4-11ea-be26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур (Казахстан). Спустя время телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» успешно отделились от ракеты-носителя.

Об этом сообщает РИА Новости. Пуск «Протона-М» был перенесён на сутки из-за дополнительных проверок узлов и агрегатов.

Выведение спутников на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тыс. км и максимальной 54,9 тыс. км будет проводиться за счет включений двигателя разгонного блока «Бриз-М». Первый спутник должен отделиться от него 31 июля в 18.24 мск, второй — в 18.41 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госкомиссия на космодроме Байконур одобрила старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Полёт аппарата и выведение оборудования на орбиту Земли займёт рекордные 18 часов 16 минут.