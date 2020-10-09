Экипаж МКС залепит пластилином места утечки воздуха

https://static.news.ru/photo/27073fec-0a45-11eb-80aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Подмосковный Центр управления полётами дал указание экипажу Международной космической станции, как заделать места утечки воздуха.

Как следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслировало NASA, американский астронавт Кристофер Кэссиди должен передать Ивану Вагнеру для этих целей специальный пластилин. Космонавту посоветовали работать в перчатках, а герметик вначале раскатать.

Вагнеру предстоит залепить пластилином два места в промежуточной камере российского модуля «Звезда»: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи, пишет РИА Новости.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. В Роскосмосе заявили, что она не угрожает станции и её экипажу.

NEWS.ru писал, что утечка может происходить из отверстия или трещины размером 0,6–0,8 мм. Такого мнения придерживается руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалёва, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку, то на станцию придётся доставлять дополнительные объёмы воздуха,