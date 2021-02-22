Экипаж МКС отключил систему получения кислорода для поиска мест утечки

Экипаж МКС отключил систему подачи кислорода СКВ-1 — на борту МКС начнут искать место утечки воздуха. Инцидент обсуждался во время переговоров космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП), ведущихся NASA.
После завершения подготовительных работ представитель ЦУПа
20 февраля российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков попробовали начать работу с прибором, однако не смогли этого сделать по неизвестным причинам. В ЦУПе попросили экипаж прислать на землю снимки прибора, чтобы понять, в чём проблема.
Накануне американский грузовой космический корабль Cygnus, нёсший 3,7 тонны грузов на борту, совершил успешную стыковку с МКС. Аппарат во время стыковки захватил рукой-манипулятором Candarm-2 японский астронавт Соити Ногути. Данные телеметрии во время процедуры контролировал представитель США Майкл Хопкинс. Cygnus привёз на МКС еду, предметы первой необходимости, оборудование и материалы для научных работ. Грузовик пробудет на станции до мая. Во время возвращения на Землю при входе в атмосферу корабль должен избавиться от нескольких тонн мусора.
В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации внимательно следят за состоянием МКС, писал NEWS.ru. По словам Рогозина, от станции рано отказываться, несмотря на то что ряд её модулей устарели.