Экипаж МКС отключил систему получения кислорода для поиска мест утечки

https://static.news.ru/photo/47bbb3f6-75f9-11eb-8291-96000091f725_660.jpg Фото: International Space Station/twitter.com

Экипаж МКС отключил систему подачи кислорода СКВ-1 — на борту МКС начнут искать место утечки воздуха. Инцидент обсуждался во время переговоров космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП), ведущихся NASA.

После завершения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил коллегам на орбите использовать микроскоп, чтобы приступить к поиску возможных отверстий. За последние три месяца на МКС семь раз система получения кислорода «Электрон-ВМ» отказывала. 17 февраля 2021 года космический грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставил на борт МКС микроскоп, способный найти крошечную возможную пробоину. Кроме того, на станцию привезли 40 кг азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля.

20 февраля российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков попробовали начать работу с прибором, однако не смогли этого сделать по неизвестным причинам. В ЦУПе попросили экипаж прислать на землю снимки прибора, чтобы понять, в чём проблема.

Накануне американский грузовой космический корабль Cygnus, нёсший 3,7 тонны грузов на борту, совершил успешную стыковку с МКС. Аппарат во время стыковки захватил рукой-манипулятором Candarm-2 японский астронавт Соити Ногути. Данные телеметрии во время процедуры контролировал представитель США Майкл Хопкинс. Cygnus привёз на МКС еду, предметы первой необходимости, оборудование и материалы для научных работ. Грузовик пробудет на станции до мая. Во время возвращения на Землю при входе в атмосферу корабль должен избавиться от нескольких тонн мусора.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации внимательно следят за состоянием МКС, писал NEWS.ru. По словам Рогозина, от станции рано отказываться, несмотря на то что ряд её модулей устарели.