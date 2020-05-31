Экипаж Crew Dragon сообщил о перебоях со связью с Землёй

https://static.news.ru/photo/cf790e90-a360-11ea-b641-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Kowsky/Global Look Press
Экипаж корабля Crew Dragon, который успешно пристыковался к МКС чуть больше двух часов назад, общается с Землёй и экипажем Международной космической станции через коммуникационную систему корабля. Попытки установить связь по проводной системе станции пока не удаются.
Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и всё на этом, — цитирует РИА Новости командира Crew Dragon Дага Херли.
Экипаж уже скоро должен войти на станцию, астронавты уже выровняли давление и сняли скафандры.
Как писал NEWS.ru, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн поздравил астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена с успешной состыковкой с МКС. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции с опережением графика. Прямая трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).