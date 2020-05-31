Экипаж Crew Dragon сообщил о перебоях со связью с Землёй

Фото: Joel Kowsky/Global Look Press

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.

Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС, — написал он в своём Тwitter. Он также добавил, что передаёт искренний привет команде SpaceX и...