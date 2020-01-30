Два неактивных американских спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — прошли в опасной близости друг от друга.
Спутники пересекли траектории в 02.40 мск на высоте 900 км над американским городом Питтсбургом,
О сближении космических объектов ранее заявила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
Спутник RAS вывели на орбиту в 1983 году как космическую обсерваторию. Аппарат GGSE-4 попал в космос в 1967-м — это экспериментальный военный спутник.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Аппарат может взорваться в космосе. В настоящее время оператор спутника DirecTV пытается увести его с геостационарной орбиты.
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