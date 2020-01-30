https://static.news.ru/photo/21db4712-4339-11ea-a528-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Два неактивных американских спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — прошли в опасной близости друг от друга.

Спутники пересекли траектории в 02.40 мск на высоте 900 км над американским городом Питтсбургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Космическое командование США.

О сближении космических объектов ранее заявила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

Спутник RAS вывели на орбиту в 1983 году как космическую обсерваторию. Аппарат GGSE-4 попал в космос в 1967-м — это экспериментальный военный спутник.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Аппарат может взорваться в космосе. В настоящее время оператор спутника DirecTV пытается увести его с геостационарной орбиты.