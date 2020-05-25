Два спутника «Меридиан-М» изготовят для Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/b1811e42-9ed7-11ea-9adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Предприятие Роскосмоса, компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва», изготовит для нужд российского военного ведомства два аппарата связи «Меридиан-М».

Контракт на производство подписали в мае 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Изготовление «Меридианов» позволит загрузить производственные мощности предприятия. Спутники предназначены для обеспечения связью морских судов и самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути. Также аппараты понадобятся для расширения возможностей сети станций связи на севере Сибири и Дальнем Востоке.

Первые модернизированные спутники «Меридиан-М» были выведены на орбиту в 2019 и 2020 году.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видеозапись пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Космос-2546». Аппарат отправлен на орбиту в интересах Минобороны. Он стал четвёртым спутником «Тундра» Единой космической системы обнаружения пусков ядерных боевых ракет и боевого управления «Купол».