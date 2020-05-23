Рогозин показал запуск спутника для слежки за ядерными ракетами

Аппарат отправлен на орбиту в интересах Минобороны. Он стал четвёртым спутником «Тундра» Единой космической системы обнаружения пусков ядерных боевых ракет и боевого управления «Купол». Первые три аппарата были запущены в 2015-2019 годах.
Ракета -носитель со спутниковом на борту стартовала утром 22 мая с космодрома Плесецк. Полёт контролировался автоматизированным комплексом управления и наземными средствами Космических войск ВКС РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что российская орбитальная группировка с начала 2020 года пополнилась шестью космическими аппаратами. Общее количество спутников в настоящее время составляет 169.