Рогозин показал запуск спутника для слежки за ядерными ракетами

https://static.news.ru/photo/465b6f04-9cf8-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видеозапись пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Космос-2546».

Аппарат отправлен на орбиту в интересах Минобороны. Он стал четвёртым спутником «Тундра» Единой космической системы обнаружения пусков ядерных боевых ракет и боевого управления «Купол». Первые три аппарата были запущены в 2015-2019 годах.

Ракета -носитель со спутниковом на борту стартовала утром 22 мая с космодрома Плесецк. Полёт контролировался автоматизированным комплексом управления и наземными средствами Космических войск ВКС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что российская орбитальная группировка с начала 2020 года пополнилась шестью космическими аппаратами. Общее количество спутников в настоящее время составляет 169.