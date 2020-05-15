Дмитрий Рогозин назвал Ельцина предателем, после чего удалил пост

https://static.news.ru/photo/575c6432-a330-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свой пост в Twitter, в котором он рассуждал о величии СССР. Перед этим он написал другое сообщение, в котором назвал первого президента РФ Бориса Ельцина предателем.

30 мая Рогозин в Twitter согласился с вице-премьером Юрием Борисовым в том, что России нужно слезать с «нефтяной иглы». Однокурсник главы Роскосмоса Дмитрий Губин резко раскритиковал пост главы Роскосмоса.

До нас была великая. При Сталине. Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него — лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачёва, — написал в ответ Рогозин.

Позже, 31 мая, глава Роскосмоса удалил всю ветку обсуждения, включая этот пост, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.