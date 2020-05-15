Дмитрий Рогозин назвал Ельцина предателем, после чего удалил пост

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свой пост в Twitter, в котором он рассуждал о величии СССР. Перед этим он написал другое сообщение, в котором назвал первого президента РФ Бориса Ельцина предателем.
30 мая Рогозин в Twitter
До нас была великая. При Сталине. Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него — лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачёва, — написал в ответ Рогозин.
Позже, 31 мая, глава Роскосмоса удалил всю ветку обсуждения, включая этот пост,
Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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