Брак на «Протон-М» планируют устранить в начале лета 2020 года

https://static.news.ru/photo/a00160c0-8cd8-11ea-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Брак на ракете-носителе «Протон-М», допущенный в 2015–2016 годах, будет устранён в июне.

Это позволит запустить телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Их запуск запланирован на 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты «Протон-М» на космодром в начале лета, — сказал инсайдер агентства.

Как писал NEWS.ru ранее, запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в марте 2020 года отложили из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М». Брак при изготовлении отдельных деталей был допущен на Усть-Катавском заводе в Челябинской области.