Брак на «Протон-М» планируют устранить в начале лета 2020 года

Брак на ракете-носителе «Протон-М», допущенный в 2015–2016 годах, будет устранён в июне.
Это позволит запустить телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Их запуск запланирован на 30 июля,
График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты «Протон-М» на космодром в начале лета, — сказал инсайдер агентства.
Как писал NEWS.ru ранее, запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в марте 2020 года отложили из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М». Брак при изготовлении отдельных деталей был допущен на Усть-Катавском заводе в Челябинской области.
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