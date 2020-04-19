Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура браком в «Протоне»

https://static.news.ru/photo/5a6e4fb4-826a-11ea-a810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М».

Отмечается, что старт аппарата планировался с космодрома Байконур в марте. Его перенесли на июль. Причиной назван брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области, допущенный в 2015-2016 годы.

Только на четыре месяца нам пришлось сдвинуть один пуск — должен был быть в марте, проведем его летом, — цитирует Рогозина РИА Новости.

В госкорпорации сообщили, что речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Как писал NEWS.ru сотрудники «Роскосмоса» обещали заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М» на космодроме Байконур.