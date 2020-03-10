https://static.news.ru/photo/8e919c88-62e9-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Сотрудники Роскосмоса заменят бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М» на космодроме Байконур. Аппарат не будут возвращать в Москву заводу-изготовителю, заявил гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

Новая система качества, разработанная в госкорпорации «Роскосмос», выявила брак. Устранение дефекта будет произведено непосредственно на Байконуре, — цитирует его официальный сайт ведомства.

Руководитель предприятия добавил, что первый в 2020 году пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесли на конец мая из-за проблем с комплектующими. По его словам, полёт отложили для обеспечения предприятием надёжности и гарантии выполнения поставленных задач.

Накануне РКЦ «Прогресс» сообщил, что третью ступень ракеты «Союз-2.1а», из-за поломки которой в январе пришлось отменить запуск военного спутника с Плесецка, после ремонта будут использовать с другим носителем.

Как ранее писал NEWS.ru, первая ракета-носитель «Союз-2.1а» с комплектующими только российского производства стартует 9 апреля 2020 года. Летательный аппарат доставит к МКС корабль «Союз МС16» с экипажем.