Астронавты провели видеоэкскурсию по Crew Dragon в космосе

https://static.news.ru/photo/260c3048-a307-11ea-ad74-fa163e074e61_660.jpg Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли Фото: nasa.gov

«Добро пожаловать на борт Crew Dragon» — поприветствовали зрителей YouTube-канала американского космического агентства NASA астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли и показали новый пилотируемый корабль, отправившийся к МКС, изнутри.

За 9 минут, которые длится записанный исследователями космоса ролик, они успели продемонстрировать внутреннее устройство корабля, а также своего «питомца» — сшитого из ткани с пайетками динозавра Space Dino. Игрушка помогает понять, когда на корабле наступает состояние невесомости. Как влияет невесомость на человека, астронавты с удовольствием показали на себе.

Путь Crew Dragon до Международной космической станции займёт 19 часов. Корабль компании SpaceX стартовал с с космодрома на мысе Канаверал вечером 30 мая по мск.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились к Международной космической станции. Он признался, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля, так как и ему самому сложно справиться с эмоциями.