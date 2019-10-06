https://static.news.ru/photo/827e5ace-e839-11e9-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Американские астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) ради установки нового комплекта аккумуляторов для её солнечных панелей.

Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest. В открытом космосе они проведут 6,5 часа, за это время они должны заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые — литий-ионные — на опорном сегменте P6 фермы МКС. Их работа транслируется в прямом эфире на сайте NASA.

Шесть новых аккумуляторов, каждый из которых весит 194 кг, 28 сентября доставил на станцию японский грузовой корабль HTV-8 (Kounotori 8 — «Белый аист 8»).

Как писал News.ru, 21 октября астронавты Джессика Меир и Кристина Кук должны будут совершить первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Он пройдёт в ходе работ по замене солнечных батарей на внешней поверхности МКС. Меир с россиянином Олегом Скрипочкой и астронавтом из ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыли на МКС в конце сентября.