Американские астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) ради установки нового комплекта аккумуляторов для её солнечных панелей.
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Шесть новых аккумуляторов, каждый из которых весит 194 кг, 28 сентября доставил на станцию японский грузовой корабль HTV-8 (Kounotori 8 — «Белый аист 8»).
Как писал News.ru, 21 октября астронавты Джессика Меир и Кристина Кук должны будут совершить первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Он пройдёт в ходе работ по замене солнечных батарей на внешней поверхности МКС. Меир с россиянином Олегом Скрипочкой и астронавтом из ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыли на МКС в конце сентября.
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