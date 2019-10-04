Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первый в истории Международной космической станции полностью российский экипаж корабля «Союз МС» может отправиться к МКС уже осенью 2020 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта. — News.ru), а потом будет три, — цитирует Крикалёва ТАСС. До этого полностью российский экипаж летал на орбитальную...