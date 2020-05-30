Астронавты NASA поднялись на борт корабля Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/2aa48bda-a2aa-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon от компании SpaceX. Он будет запущен с космодрома во Флориде к Международной космической станции (МКС).

Предыдущую попытку запуска перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляцию полёта проведут на сайте американского космического ведомства.

К стартовой площадке специалисты NASA и SpaceX прибыли на автомобилях компании Tesla. На данный момент организована проверка всех систем корабля и скафандров астронавтов. Старт корабля намечен на 22:22 по московскому времени.

Как информировал NEWS.ru, Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой».