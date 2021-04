Астронавты корабля Crew Dragon 2 перешли на борт МКС

Численность экипажа МКС выросла до 11 человек после прибытия трёх астронавтов. Отмечается, что стыковка к модулю Harmony американского сегмента станции осуществлялась в автоматическом режиме. Затем между кораблём и МКС были открыты люки.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station , Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K