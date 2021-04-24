Астронавты корабля Crew Dragon 2 перешли на борт МКС

https://static.news.ru/photo/33b5d972-a4fc-11eb-8144-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/NASA

Астронавты американского многоразового корабля Crew Dragon 2, успешно состыковавшегося с Международной космической станцией (МКС), перешли на её борт. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на странице в Twitter.

Численность экипажа МКС выросла до 11 человек после прибытия трёх астронавтов. Отмечается, что стыковка к модулю Harmony американского сегмента станции осуществлялась в автоматическом режиме. Затем между кораблём и МКС были открыты люки.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station , Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

Crew Dragon 2 доставил на станцию астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимброу, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они присоединились к работающим на станции астронавтам NASA Марку Ванде Хаю, Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру, Шеннону Уокеру, а также космонавтам Роскосмоса Олегу Новицкому и Петру Дуброву и JAXA Соити Ногути.

28 апреля корабль Crew Dragon 1 доставит четырёх астронавтов с МКС на Землю. Прибывшие астронавты пробудут на станции примерно шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что запуск Crew Dragon 2 компании SpaceX состоялся на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в 05:49 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов (12:49 мск). Трансляцию вело NASA на своём сайте.