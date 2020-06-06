Астрофизики нашли кварковое вещество в нейтронных звёздах

https://static.news.ru/photo/c4e7ff1a-a813-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Астрофизики из Хельсинского университета доказали наличие экзотической кварковой материи в ядрах нейтронных звёзд.

Нейтронные звёзды уникальны тем, что при очень малых размерах (20–30 километров в диаметре) они имеют массу больше Солнца. Такое состояние характерно для звёзд в конце их жизненного цикла. С прекращением ядерных реакций от них остаётся только сверхплотное ядро. Оно вращается с огромной скоростью и испускает мощные периодические радиосигналы, за что такие звёзды получили название пульсаров.

Финские учёные установили, что протоны и нейтроны внутри таких объектов «слипаются» настолько плотно, что образуют кварковое вещество. Предполагается, что именно эта материя была первой во Вселенной после Большого взрыва.

По расчётам учёных, в некоторых случаях кварки могут даже составлять более половины от массы самой нейтронной звезды. Более того, они предполагают, что некоторые звёзды могут целиком состоять из такой материи и их можно назвать кварковыми. Специалисты отметили, что данная материя обладает удивительными свойствами: в ней скорость звука может приравниваться к скорости света, сообщает Nature Physics.

Гипотезу о существовании кварковых звёзд ещё в 1960-х годах выдвигали советские учёные Дмитрий Иваненко и Дмитрий Курдгелаидзе.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.