Аппарат «Чанъэ-5» прислал снимок флага Китая на фоне ландшафта Луны

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Возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта Луны.

На кадре можно увидеть флагшток с полотнищем. Они были изготовлены из специального материала и весят всего 12 граммов. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата, передаёт Китайское национальное космическое управление.

Ранее стало известно, что аппарат «Чанъэ-5» завершил сбор грунта на поверхности Луны (реголита) и упаковал образцы для транспортировки на Землю. Работы по сбору гравия заняли 19 часов и были завершены 2 декабря в 22:00 по пекинскому времени. В ближайшее время аппарат выйдет на лунную орбиту, а затем направится к Земле.

Предполагается, что аппарат, который был запущен к Луне 24 ноября, вернётся на Землю 17 декабря. Он должен доставить около двух килограммов лунной породы. Китайские специалисты будут проводить её исследование в научных целях, а также для подготовки к строительству базы на Луне, писал NEWS.ru.