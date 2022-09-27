Американский зонд DART столкнулся с астероидом NASA: американский зонд DART столкнулся с астероидом в рамках эксперимента

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Американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») в ходе научного эксперимента совершил столкновение с астероидом Диморф. Таким образом специалисты протестировали первую в своем роде защиту Земли от опасных космических объектов. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Столкновение произошло 26 сентября в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября). Зонд при столкновении двигался со скоростью 24 тысячи километров в час. Астероид не представлял опасности для планеты.

По словам руководителя планетологического подразделения агентства Лори Глейз, эксперимент прошел успешно, он открывает новую эру, в которую человечество будет иметь возможность защищаться от опасных астероидов.

Ранее в NASA сообщали, что в результате удара орбита Диморфа должна отклониться «на долю процента», чего, по мнению ученых, должно хватить для того, чтобы изменения были зафиксированы земными телескопами. Эксперимент предполагал отработку методики, с помощью которой в будущем специалисты смогут менять траекторию движения опасных астероидов.

DART был запущен в ноябре прошлого года с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что попытки землян установить контакты с внеземными цивилизациями могут оказаться самоубийственными, потому что математические модели показывают, что далеко не все из них могут быть настроены к нам дружелюбно. Это следует из вычислений, опубликованных доктором наук испанского университета Виго Альберто Кабальеро в работе «Оценка возможного числа недружелюбных внеземных цивилизаций». Его расчеты показывают, что рассылка «спама» в космос может поставить землян в то же самое положение, в каком оказались американские индейцы после прихода белых конкистадоров.