Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Как
По данным портала, оператор спутника, которым является компания DirecTV, старается как можно скорее увести его с геостационарной орбиты. Большинство аппаратов телевещания и связи работают именно на этой орбите. Её высота 35 тыс. 786 км. Оператор опасается, что взрыв Spaceway-1 может повредить другие аппараты и пытается отправить его на «орбиту захоронения». Она на 300 км выше геостационарной.
DirecTV, как сообщил портал, указала в отчёте американской комиссии по связи (FCC), что батареи сломались в декабре. По выводам Boeing, они разрушатся при очередной зарядке и это, вероятно, приведёт к взрыву.
Сейчас Spaceway-1 питается от панелей солнечных батарей, но к концу февраля аппарат окажется в тени Земли и начнёт переключаться на другой источник питания. Именно тогда спутник и может взорваться. Также к взрыву может привести и тот факт, что оператор не успевает слить топливо.
Spaceway-1 вывела на орбиту российско-украинская ракета-носитель «Зенит-3SL» в 2005 году. Он был создан компанией Boeing в рамках проекта «Морской старт» и выработал положенный срок в 12 лет.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
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