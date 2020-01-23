https://static.news.ru/photo/83db6b02-3dc3-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам. Как сообщил профильный сайт spacenews.com., аппарат может взорваться прямо на орбите.

По данным портала, оператор спутника, которым является компания DirecTV, старается как можно скорее увести его с геостационарной орбиты. Большинство аппаратов телевещания и связи работают именно на этой орбите. Её высота 35 тыс. 786 км. Оператор опасается, что взрыв Spaceway-1 может повредить другие аппараты и пытается отправить его на «орбиту захоронения». Она на 300 км выше геостационарной.

DirecTV, как сообщил портал, указала в отчёте американской комиссии по связи (FCC), что батареи сломались в декабре. По выводам Boeing, они разрушатся при очередной зарядке и это, вероятно, приведёт к взрыву.

Сейчас Spaceway-1 питается от панелей солнечных батарей, но к концу февраля аппарат окажется в тени Земли и начнёт переключаться на другой источник питания. Именно тогда спутник и может взорваться. Также к взрыву может привести и тот факт, что оператор не успевает слить топливо.

Spaceway-1 вывела на орбиту российско-украинская ракета-носитель «Зенит-3SL» в 2005 году. Он был создан компанией Boeing в рамках проекта «Морской старт» и выработал положенный срок в 12 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.