Американский марсоход впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты

https://static.news.ru/photo/6c69086c-a307-11eb-bff3-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марсоход Perseverance смог впервые получить кислород из атмосферы Марса благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Эксперимент проведён 20 апреля.

Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе, — отметили в NASA.

Там предположили, что новые устройства помогут когда-нибудь обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом, а технология Moxie приближает NASA к её цели — однажды увидеть на Марсе людей.

Также в NASA подчеркнули, что кислород является ключевым фактором для использования топлива ракет, на которых астронавты смогут вернуться домой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское космическое агентство впервые успешно запустило беспилотный вертолёт Ingenuity на Марсе. Он поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд. Беспилотник сделал снимок поверхности планеты. Первый полёт летательного аппарата несколько раз откладывали.