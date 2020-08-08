Журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

https://static.news.ru/photo/deb26aa6-da5a-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанных в Белоруссии журналистов российского телеканала «Дождь» попросят покинуть страну. Об этом сообщили в белорусском МИД.

По данным ведомства, сейчас россияне находятся в одном из минских РУВД. В данный момент с их участием проводятся процессуальные действия, передаёт ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, после их завершения будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством страны.

Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси, — сказал он.

9 августа стало известно, что двух корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь» задержали в Минске в день президентских выборов. О причинах этого пока неизвестно. Позже руководство телеканала сообщило, что не получило подтверждения аккредитации журналистов на работу в Белоруссии. При этом редакция подала документы ещё в июне.

Ранее NEWS.ru писал о том, что люди в штатском провели обыск в квартире, которую задержанные журналисты «Дождя» снимали в Минске.