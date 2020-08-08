Журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

Задержанных в Белоруссии журналистов российского телеканала «Дождь» попросят покинуть страну. Об этом сообщили в белорусском МИД.
По данным ведомства, сейчас россияне находятся в одном из минских РУВД. В данный момент с их участием проводятся процессуальные действия,
Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси, — сказал он.
9 августа стало известно, что двух корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь» задержали в Минске в день президентских выборов. О причинах этого пока неизвестно. Позже руководство телеканала сообщило, что не получило подтверждения аккредитации журналистов на работу в Белоруссии. При этом редакция подала документы ещё в июне.
Ранее NEWS.ru писал о том, что люди в штатском провели обыск в квартире, которую задержанные журналисты «Дождя» снимали в Минске.
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