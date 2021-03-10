Жителя Белоруссии приговорили к году колонии за оскорбление Лукашенко

https://static.news.ru/photo/91cf0db8-8246-11eb-af02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии жителя Гомельской области осудили за публичное оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Суд назначил ему наказание в виде одного года и двух месяцев колонии общего режима.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Речицкого района мужчина был признан виновным по двум статьям УК республики — публичное оскорбление президента (ст. 368) и оскорбление представителя власти (ст. 369).

По первой статье его приговорили к одному году лишения свободы, по второй — к трём месяцам ареста. Окончательный срок был определён путём частичного сложения наказаний. Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Верховный суд.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Комитета госбезопасности (КГБ) республики Иван Тертель заявил, что в конце марта некие лица планируют устроить акции с целью дестабилизации ситуации в стране. По его словам, несмотря на то что острая фаза протестов уже закончена, «заинтересованные политические круги» пытаются возобновить протестную активность в Белоруссии.