Глава КГБ Белоруссии заявил о планах «неких лиц» дестабилизировать страну

https://static.news.ru/photo/2566931a-80ea-11eb-9e91-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

В конце марта некие лица планируют в Белоруссии устроить акции с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности (КГБ) страны Иван Тертель во время встречи с Александром Лукашенко.

По словам главы ведомства, эти «акции» запланированы на 25–27 марта. Тертель также отметил, что несмотря на то что острая фаза протестов, которые начались во второй половине прошлого года, уже закончена, «заинтересованные политические круги» пытаются возобновить протестную активность в стране.

Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством, — заявил Тертель.

Он также обратил внимание президента на беспрецедентное давление на Белоруссию со стороны иностранных партнёров, связанное с санкционной политикой, передаёт БелТА.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. На данный момент оппозиционерка находится в Литве. Однако в Литве заявили, что скорее «ад замёрзнет», чем Вильнюс начнёт рассматривать требования белорусского режима, писал NEWS.ru.