https://static.news.ru/photo/ece659be-5582-11ea-bd18-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница деревни Бабиничи Витебской области заметила ртутные шарики в сигаретах.

По её словам, они купила блок сигарет в местном магазине. Некоторые из них во время курения потрескивали. После этого её подруга решила развернуть несколько сигарет. В них были небольшие шарики. Женщины обратились в МЧС, подумав, что это ртуть.

Сейчас табачные изделия изъяты для экспертизы. Кроме того, специалисты обследовали дома женщин. У одной из них выявили следы паров ртути в жилом помещении. Проживающих отправили в больницу, пишет Sputnik Беларусь.

Как ранее писал NEWS.ru, повышенное содержание ртути в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области, обнаружили сотрудники Россельхознадзора. В лаборатории химико-токсикологических исследований Нижегородского референтного центра ведомства было проверено 16 образцов.