Зеленский поручил как можно скорее начать вакцинацию от COVID-19 на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать кампанию по вакцинации от коронавируса в стране как можно скорее.

Глава государства обсуждал ситуацию с вакцинами с заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко. Президент пообещал, что сам привьётся во вторую очередь, вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий, сообщает ТАСС.

Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что логистика поставок вакцин в разные регионы страны уже проработана и проблем в этом вопросе быть не должно.

На Украине 23 февраля зарегистрировали сразу две вакцины. Сначала одобрение регулятора получил препарат от AstraZeneca. Первая партия в полмиллиона доз уже доставлена в страну. Затем регистрацию прошла вакцина от Pfizer.

Регистрировать российские вакцины украинские власти запретили, писал NEWS.ru. Кабмин принял соответствующее постановление в первой половине февраля. Однако одна из фармацевтических компаний всё же подала заявку на регистрацию препарата из РФ.