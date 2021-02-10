Власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/79d13268-6bcb-11eb-beb7-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции.

В документе, опубликованном на сайте украинского кабмина, также говорится, что в стране нельзя разрабатывать или производить препараты от COVID-19 из РФ.

Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается, — говорится в документе.

Между тем в Минздраве Украины сообщили, что компания Sinovac подала заявку на регистрацию на Украине вакцины от коронавируса.

Также стало известно, что Евросоюз рассматривает вопрос о предоставлении Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca в первой половине 2021 года. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

В конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов. Так сенатор от Крыма прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое сообщило, что Украина остаётся самой большой из стран Европы, где до сих пор не началась вакцинация. Всё это на фоне того, что Россия уже провела вакцинацию в Крыму, а в ближайшее время при поддержке Москвы она начнётся в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, ситуация с вакциной показала, что для украинских властей важнее политика, чем здоровье своих граждан. Поэтому Киев продолжает руководствоваться антироссийскими взглядами, «отказываясь от спасательного круга», писал NEWS.ru.