На Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

Украинский Минздрав зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом заявил замглавы ведомства и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он уточнил, что речь идёт о препарате американской компании Pfizer. Вакцинация населения на Украине должна стартовать 24 февраля. В первую очередь от коронавируса будут привиты медработники и военнослужащие, участвующие в силовой операции в Донбассе. В общей сложности в течение 2021 года власти страны рассчитывают вакцинировать более 14 млн украинцев,
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине прошла регистрацию вакцина AstraZeneca, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведским предприятием. Первая партия препарата в полмиллиона доз уже доставлена в республику.
Регистрировать российские вакцины украинские власти запретили. Кабмин принял соответствующее постановление в первой половине февраля. Однако одна из компаний подала заявку на регистрацию препарата из РФ.
В России в настоящее время зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» (создана в центре имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).