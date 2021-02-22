На Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0bf50956-75e7-11eb-9c74-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Украинский Минздрав зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом заявил замглавы ведомства и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что речь идёт о препарате американской компании Pfizer. Вакцинация населения на Украине должна стартовать 24 февраля. В первую очередь от коронавируса будут привиты медработники и военнослужащие, участвующие в силовой операции в Донбассе. В общей сложности в течение 2021 года власти страны рассчитывают вакцинировать более 14 млн украинцев, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине прошла регистрацию вакцина AstraZeneca, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведским предприятием. Первая партия препарата в полмиллиона доз уже доставлена в республику.

Регистрировать российские вакцины украинские власти запретили. Кабмин принял соответствующее постановление в первой половине февраля. Однако одна из компаний подала заявку на регистрацию препарата из РФ.

В России в настоящее время зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» (создана в центре имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).