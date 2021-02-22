Вакцину против COVID-19 AstraZeneca зарегистрировали на Украине

https://static.news.ru/photo/6859e15c-75b1-11eb-815f-96000091f725_660.jpg Фото: Silvino/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцину AstraZeneca против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировали на Украине, заявили в Минздраве страны. Соответствующее решение чиновники приняли 22 февраля 2021 года. Препарат создан Оксфордским университетом и британско-шведским предприятием.

Вещество для экстренного применения ранее одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также разрешение на её использование дали Лондон, ЕС и Индия.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3700 тыс. доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I–II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей, — говорится в публикации на официальном сайте Минздрава Незалежной.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее Мексика получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Самолёт с препаратом на борту 22 февраля поздно вечером совершил посадку в международном аэропорту Мехико. Груз встретила делегация, в которую вошли представители властей североамериканской страны и сотрудники российского посольства.

Накануне «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину. Применение данного вещества кроме РФ одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Сирии и Габоне, писал NEWS.ru.