В Мексику прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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Мексика получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Самолёт с препаратом на борту 22 февраля поздно вечером совершил посадку в международном аэропорту Мехико.

Груз встретила делегация, в которую вошли представители мексиканских властей и сотрудники российского посольства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Мехико анонсировали начало вакцинации в городе российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Прививки начнут делать 24 февраля. В этот день начнётся второй этап прививочной кампании, в ходе которого вакцины будут ставить людям старше 60 лет, которые живут в округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько.

За последний год COVID-19 в Мексике заболели примерно 2,23 млн человек, больше 180 тысяч пациентов погибли. В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране улучшается.

Накануне «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину. Применение данного вещества, кроме РФ, одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Сирии и Габоне.