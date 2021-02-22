Вакцинация «Спутником V» начнётся в Мехико 24 февраля

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власти Мехико анонсировали начало вакцинации в городе российской вакциной от коронавируса «Спутником V». Прививки начнут ставить 24 февраля.

В этот день начнётся второй этап прививочной кампании, в ходе которого вакцины будут ставить людям старше 60 лет, которые живут в округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько, передаёт ТАСС.

Мы будем использовать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РФ, которая более широко известна под названием «Спутник V». Нужно отметить, что у неё уже есть все необходимые разрешения для применения в нашей стране, — сообщили местные власти.

Первую партию российской вакцины доставили в Мексику 22 февраля. До этого на территории государства использовались вакцины от Pfizer и AstraZeneca. Ими прививали медицинский персонал и пожилых людей. Всего в Мексике вакцинированы больше 453 тысяч человек.

За последний год COVID-19 в Мексике заболели примерно 2,23 млн человек, больше 180 тысяч пациентов погибли. В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране улучшается.

Накануне «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину. Применение данного вещества, кроме РФ, одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Сирии и Габоне.

Ранее в РФ зарегистрировали третью вакцину от COVID-19 — центра Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта 2021 года. Порядок ценообразования на лекарство должен быть прозрачным, заявил премьер-министр РФ. Он призвал не пытаться получать сверхприбыль в этой сфере.

Как писал NEWS.ru, врач и сенатор Сергей Леонов пояснил основные различия между российскими вакцинами от коронавируса: «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником V». «ЭпиВакКорона», по его словам, является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. А самой «ядрёной» вакциной является «КовиВак».