https://static.news.ru/photo/4610bf5c-71e9-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит упадок экономики и дефолт из-за коронавируса, а избежать этого можно лишь приняв два закона.

Украина <...> имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнёров не менее $10 млрд. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта, — заявил Зеленский в видеообращени, опубликованном в Facebook.

Два закона, которые упоминает Зеленский, — это законопроекты о рынке земли и о невозвращении банков прежним владельцам, которые будут рассмотрены на заседании Верховной рады 30 марта.

Ранее Зеленский заявил, что не допустит создания ВИП-палат для политиков и чиновников, заразившихся коронавирусом, и им придётся лечиться на общих условиях, передавал NEWS.ru.