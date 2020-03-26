https://static.news.ru/photo/0346fe28-6f8e-11ea-9d77-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит создания VIP-палат для политиков и чиновников, заразившихся коронавирусом, и им придётся лечиться на общих условиях.

Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находится именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймёте, как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле, — сказал Зеленский в эфире телеканала «112 Украина»

Президент подчеркнул, что исключений не будет сделано и для первых лиц страны — самого главы государства, спикера Рады и премьер-министра. Зеленский поручил главе кабмина Денису Шмыгалю решить вопрос особых палат и отменить все принятые по этому вопросу нормативные акты.

Также украинский президент раскритиковал больницы за обустройство отдельных помещений «под пребывание каких-то там шишек». Зеленский призвал руководителей медучреждений «не превращаться в отельеров» и пригрозил санкциями, если такие действия продолжатся.

Ранее одно из украинских интернет-изданий сообщило, что депздрав Киева разослал больницам, в которых содержат больных с коронавирусной инфекцией, приказ об особенных условиях лечения для высокопоставленных пациентов.

Как передавал NEWS.ru, Зеленский в своём обращении распорядился закрыть границы Украины и прекратить все пассажирские перевозки с 27 марта.