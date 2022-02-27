Зеленский: Лукашенко пообещал не отправлять войска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга поделился деталями телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Зеленского, в ходе беседы, которая вышла долгой и предметной, президент Белоруссии дал слово на отправлять на территорию Украины войска и вооружение.

Лукашенко заверил меня, что войска из Белоруссии в Украину не пойдут, — сказал украинский президент.

Он также «ясно дал понять» Лукашенко, что не хочет, чтобы белорусские войска пересекали территорию Украины.

Зеленский также заявил о новых выплатах для подконтрольных Киеву военных: всем солдатам, защищающим территорию Украины, будет переведено на счёт 100 тысяч гривен в месяц.

Это был первый разговор двух президентов за два года.

Помимо этого, президент Украины, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.