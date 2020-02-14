Украинский президент Владимир Зеленский пожелал, чтобы местные выборы 2020 года прошли «на всей территории государства», в том числе в Крыму, который в 2014-м стал субъектом РФ.
Зеленский
Как писал NEWS.ru, Украина считает полуостров своей территорией, которую временно оккупировала Россия. Крым стал субъектом РФ после смены власти в Киеве, самопровозглашения независимости и референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.
ООН и большинство стран мира не признали легитимность процедуры, но российские власти считают крымский вопрос закрытым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен