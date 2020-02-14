https://static.news.ru/photo/c9f33ba2-4fec-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет «одну из самых сильных армий в Европе», но хочет мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

У нас очень сильная армия, одна из самых сильных в Европе, 200 тысяч армия, мы готовы ко всему. Но мы хотим мира на наших условиях, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер не уточнил, совпадают ли упомянутые условия с «формулой Штайнмайера» и другими договорённостями в «нормандском формате».

Как писал NEWS.ru, украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.