Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет «одну из самых сильных армий в Европе», но хочет мирно урегулировать конфликт в Донбассе.
У нас очень сильная армия, одна из самых сильных в Европе, 200 тысяч армия, мы готовы ко всему. Но мы хотим мира на наших условиях, —
цитируетЗеленского РИА Новости.
Украинский лидер не уточнил, совпадают ли упомянутые условия с «формулой Штайнмайера» и другими договорённостями в «нормандском формате».
Как писал NEWS.ru, украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.
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