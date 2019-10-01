https://static.news.ru/photo/57a9a09c-e46a-11e9-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.

В новый закон будет включена «формулу Штайнмайера». По его словам, сегодня были устранены последние препоны к проведению саммита «нормандской четвёрки». В связи с этим будет объявлена дата новой встречи.

Кроме того, украинский лидер подтвердил, что достигнута договорённость о начале разведения войск в Петровском и Золотом в Донбассе, передаёт « Интерфакс ».

Ранее на заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию, писал News.ru.

Формула получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.