https://static.news.ru/photo/7ce34600-2354-11ea-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inna Borodaieva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебное заседание в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда полицейскими и нацгвардейцами.

Об этом сообщает «Украинская правда». Заседание должно было быть посвящено рассмотрению апелляций со стороны подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Однако прокуроры на рассмотрение не явились, из-за чего заседание было перенесено на 23 и 24 декабря. Это не устроило Кузьменко, которая отказалась покидать зал до рассмотрения апелляции. Друзья и знакомые подозреваемой оставались в суде на протяжении пяти часов, заблокировав выход.

Чтобы забрать Кузьменко обратно в СИЗО, украинские силовики провели штурм здания. Действия правоохранителей сопровождались криками «Позор!» со стороны подозреваемой и её группы поддержки. В итоге она покинула зал в сопровождении силовиков добровольно.

В августе, как передавал NEWS.ru, семья убитого в 2016 году журналиста Павла Шеремета пожаловалась в Печерский суд Киева на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко. Заявление, в котором гражданская супруга убитого журналиста Елена Притула просила переквалифицировать дело на статью 258 («Теракт»), оставалось без ответа с февраля.