Судебное заседание в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда полицейскими и нацгвардейцами.
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Чтобы забрать Кузьменко обратно в СИЗО, украинские силовики провели штурм здания. Действия правоохранителей сопровождались криками «Позор!» со стороны подозреваемой и её группы поддержки. В итоге она покинула зал в сопровождении силовиков добровольно.
В августе, как передавал NEWS.ru, семья убитого в 2016 году журналиста Павла Шеремета пожаловалась в Печерский суд Киева на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко. Заявление, в котором гражданская супруга убитого журналиста Елена Притула просила переквалифицировать дело на статью 258 («Теракт»), оставалось без ответа с февраля.
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