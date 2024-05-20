Закопанный заживо мужчина четыре дня пролежал в земле с раной на шее Daily Mail: в Молдавии закопанного заживо мужчину спасли спустя четыре дня

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Молдавские правоохранители спасли закопанного заживо 62-летнего мужчину, пролежавшего в земле четыре дня, пишет Daily Mail. Полицейские услышали приглушенные крики, когда вели расследование другого уголовного дела. Когда его откопали, тот был жив, а на шее у него кровоточила рана.

Полицейские проводили обыск в доме пожилой женщины, убитой ранее в селе Устье. В это время они и услышали приглушенные крики, нашли источник и начали копать.

Спасенный мужчина позже рассказал, что 11 мая они выпивали с 18-летним племянником убитой женщины и между ними завязался спор. Юноша схватил нож, ударил его и закопал заживо. Следствие предполагает, что позже он же расправился и с женщиной.

Подозреваемого нашли пьяным в собственном доме. На допросе он давал сбивчивые и непоследовательные показания.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сломал 17-летнему сыну голень и повредил глаз. Конфликт произошел ночью 1 мая после того, как подросток упрекнул родителя, вернувшегося домой пьяным. Тот разозлился, схватил ложку для обуви и начал бить сына. На помощь подоспела мать, которая оттащила мужа. Подросток отправился спать, сделав вид, что с ним все в порядке, и только наутро он пожаловался на травмы.