Закон о всеукраинском референдуме опубликован в официальной газете рады

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Газета «Голос Украины», являющаяся официальным изданием Верховной рады страны, обнародовала закон, регламентирующий проведение всеукраинского референдума. Он вступает в силу на следующий день после публикации.

Этот закон обозначает правовые основы осуществления народного волеизъявления через всеукраинский референдум, его организацию и порядок проведения, — говорится в документе.

Закон был принят радой в январе при поддержке 255 парламентариев, тогда как необходимый минимум составлял 226 голосов. Он позволяет вынести на референдум вопрос о ратификации международного договора об изменении территориальных границ Украины.

Примечательно, что ранее была отклонена правка депутата Александра Матусевича, который предлагал уточнить, что речь должна идти лишь об увеличении территории Украины. Поскольку это предложение не было поддержано, теоретически, на референдуме может обсуждаться вопрос об уменьшении территории.

Также, в соответствии с законодательством, предметы референдума могут касаться изменений в конституции, вопросов общегосударственного значения. Не могут быть вынесены вопросы, которые допускают противоречие положениям конституции, а также общепризнанным нормам международного права.

Ранее NEWS.ru писал, что подпись под документом поставил президент Украины Владимир Зеленский. Для объявления референдума его должны потребовать не меньше 3 млн граждан с правом голоса.