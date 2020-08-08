Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

https://static.news.ru/photo/e123ac74-da40-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Дождь», чьи корреспонденты были задержаны в Минске в воскресенье, 9 августа, не получил подтверждения аккредитации на работу в Белоруссии. При этом редакция подала документы ещё в июне.

Телеканал «Дождь» направил все необходимые для аккредитации документы ещё 15 июня, в ожидании её подтверждения наши корреспонденты работали в Минске, — сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко ТАСС .

Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что в курсе задержания российских журналистов. Но официального подтверждения от белорусских властей в дипмиссии не получали.

Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован,— сказали телеканалу «Дождь» в посольстве.

Съёмочную группу телеканала задержали несколько часов назад. К корреспондентам Владимиру Роменскому и Василию Полонскому, а также оператору Николаю Антипову подошли люди в штатском и в масках и положили их на асфальт. Затем журналистов, как сообщалось, увели в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка уже превысила 50%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая бессменного руководителя страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска и других городов страны начали жаловаться на проблемы с Интернетом.