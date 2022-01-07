Участники беспорядков в Казахстане сообщили, что им платили деньги

Задержанные во время беспорядков в казахстанском Шымкенте рассказали, что за участие в протестах они получали деньги и энергетические напитки, от которых протестующие «теряли контроль» над собой, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы администрации города Шынгыс Мукан.

Задержанные в Шымкенте​ провокаторы рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой, — сказал Шынгыс Мукан.

Ранее сообщалось, что более 60 человек пострадали в Шымкенте в Казахстане в ходе массовых беспорядков. Протестующие также уничтожили более 10 полицейских машин.

Казахстанские СМИ также распространили видео из Шымкента, где показано, как во время беспорядков в городе протестующим организовано раздавали оружие.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.