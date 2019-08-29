Стало известно, что в начале сентября, во время, когда во всех странах возобновляется политическая, деловая и творческая активность, в Ереване состоится широкая презентация переведённых на армянский язык мемуаров Бориса Немцова «Исповедь бунтаря». На самом факте перевода хочется изначально сделать акцент, поскольку уж армянская интеллигенция хорошо владеет русским языком. И кто хотел, тот давно с этим произведением покойного ныне политика познакомился.

В этой связи возникает естественный вопрос, а отчего вдруг возникла такая надобность в переводном издании? Борис Немцов погиб еще в 2015 году, никаких юбилеев, связанных с его именем не предвидится. Собственно, и сама книга, по имеющимся сведениям, написанная тем же коллективом, что работал на Немцова ещё в бытность его губернатором Нижегородской области, большого ажиотажа не вызвала. Критика не нашла в ней особых литературных достоинств. Политологи и политические аналитики не открыли в ней исторических Америк или потрясающих откровений.

Правда, в мемуарах Бориса Ефимовича было немало провокационных заявлений и неких, отдающих пародией нравоучений. Так, Немцов советовал каждому мужчине для поддержания баланса встречаться сразу с несколькими женщинами, поскольку так можно поддержать гендерное равновесие. И не употреблять ничего солёного даже с пивом.

Борис Немцов Григорий Сысоев/РИА Новости

А по следам выхода книги, как минимум двое — Сергей Доренко и Владимир Жириновский — собирались судиться с автором. Поскольку первого Немцов назвал «телекиллером» и рассказал, что тот якобы снимал проституток за двести долларов, а агитационный пароход второго по просьбе Бориса Ельцина Немцов-де велел затормозить. Жириновский задним числом оскорбился и счел такие маневры смертельно опасными для волжской навигации в целом.

Собственно, на содержании книги мы остановились только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что особой актуальности для перевода и издания вроде бы не было. Тем более, что уже тогда Немцов, как твердый оппозиционер, раскаивался, что, дескать, правые с его участием ошибочно поддержали в нулевых Владимира Путина. Ну, а после Путина Россия опрокинется чуть ли не в пучину фашизма. События на Болотной были еще впереди.

Вряд ли кто-то видит в книге наглядное пособие. В нынешнем Ереване радикальных бунтарей и реформаторов с избытком. К тому же и новые революционные власти тонко чувствуют символическую тонкость разного рода жестов. Мы же помним, как болезненно команда премьера Пашиняна отреагировала на встречи российского посла с представителями старой управленческой команды. Хотя речь шла о вроде бы обычной рутинной дипломатической работе по поддержанию контактов с разными политическими силами.

Поэтому и неожиданное стряхивание пыли с подзабытой книги Немцова с его критикой нынешних российских властей также может рассматриваться в качестве некоего демонстративного жеста. Жеста, который может дополнительно свидетельствовать о новой многовекторной политике Еревана с большей ориентацией на Запад. Интересно, а будет ли специально кто-то из соратников Немцова, особенно из числа тех, кто считает его убийство нераскрытым, приглашён на презентацию? И кто из европейских или американских деятелей случайно окажется в тот день в армянской столице. Может, потом, как в Вашингтоне, и в Ереване появится скверик имени Бориса Немцова.