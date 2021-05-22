Около 25% избирателей готовы проголосовать за блок Пашиняна

Если бы досрочные парламентские выборы в Армении состоялись в предстоящее воскресенье, то 24,8% избирателей проголосовало бы за блок исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг». Об этом сообщает издание VERELQ со ссылкой на данные исследования армянского представительства Gallup International association.
Месяц назад «Мой шаг» готовы были поддержать 27,2% опрошенных. Таким образом, поддержка правящей партии снизилась на 3,6%.
По данным соцопроса, за блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна намерены
Также опрос показал, что 13,4% опрошенных вообще не хотят ни за кого голосовать, 55,7% — однозначно намерены принять участие в выборах, отказались отвечать — 13,3% и 14,6% затруднились с ответом.
В исследовании, которое проводилось в 18 по 21 апреля 2021 года, приняли участие 800 жителей Армении.
Ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Идея проведения досрочных парламентских выборов появилась на фоне политического кризиса в стране, вызванного заключением мирного договора с Азербайджаном в ноябре 2020 года.