Около 25% избирателей готовы проголосовать за блок Пашиняна

https://static.news.ru/photo/d1b86072-bba9-11eb-b94a-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/ Global Look Press

Если бы досрочные парламентские выборы в Армении состоялись в предстоящее воскресенье, то 24,8% избирателей проголосовало бы за блок исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг». Об этом сообщает издание VERELQ со ссылкой на данные исследования армянского представительства Gallup International association.

Месяц назад «Мой шаг» готовы были поддержать 27,2% опрошенных. Таким образом, поддержка правящей партии снизилась на 3,6%.

По данным соцопроса, за блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна намерены проголосовать 14,3% человек, за «Процветающую Армению» — 4,1% (3,7%), за блок «Честь имею» — 3,1%, за партию «Республика» — 2,5%.

Также опрос показал, что 13,4% опрошенных вообще не хотят ни за кого голосовать, 55,7% — однозначно намерены принять участие в выборах, отказались отвечать — 13,3% и 14,6% затруднились с ответом.

В исследовании, которое проводилось в 18 по 21 апреля 2021 года, приняли участие 800 жителей Армении.

Ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Идея проведения досрочных парламентских выборов появилась на фоне политического кризиса в стране, вызванного заключением мирного договора с Азербайджаном в ноябре 2020 года.