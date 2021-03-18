Пашинян назвал дату проведения внеочередных выборов в парламент Армении

https://static.news.ru/photo/f880c3e8-87dd-11eb-9f0b-96000091f725_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

Я провёл встречу с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провёл с президентом, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы, — написал политик.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, в ходе которой был поднят ряд вопросов, в том числе о проведении внеочередных выборов в парламент страны. Отмечается, что инициатором встречи стал Саркисян. Он отметил необходимость стабилизировать текущее положение в стране.

В Армении продолжается правительственный кризис. Он вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны. Оппозиция требует ухода Пашиняна со своей должности

Как писал NEWS.ru, Гаспарян заявил, что продолжит службу в другом статусе. Военный добавил, что считает решение руководителя кабмина о своём увольнении противоречащим конституции страны. По его словам, государство выйдет из кризиса только после отставки Пашиняна и внеочередных выборов.