Взрывы на аэродроме Мачулищи: все версии «атаки на самолет ВВС РФ» СМИ и Telegram-каналы продолжают обсуждать новость об инциденте под Минском

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

МиГ-31К

Белорусское оппозиционное движение BYPOL сообщило в своем Telegram о серии взрывов утром в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 км от Минска. По данным канала, на данном аэродроме базировался российский военно-транспортный, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У и снегоуборочная техника По сведениям BYPOL, А-50У получил повреждение в результате атаки нескольких беспилотников.

Как сообщили белорусские СМИ и Telegram-каналы, два взрыва произошли ночью, один — утром. Издание «Наша Нива» предполагает, что А-50У как раз и был целью атак. Как утверждают СМИ, пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Российские военкоры в своих Telegram-каналах пишут, что А-50У не пострадал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об инциденте, отметив, что «в Минске опровергли сообщение об атаке».

На протяжении всего воскресенья белорусские блогеры рассказывали о рейдах силовиков в Минске и на его окраинах. Сообщалось, что в посёлке Мачулищи были выставлены совместные посты сотрудников дорожной автомобильной инспекции и военнослужащих внутренних войск в бронежилетах и с оружием. По информации блогеров, в ходе осмотра автомобилей тщательно досматривались не только багажники, но и мобильные телефоны водителей и пассажиров. Также сообщалось о беседах белорусской милиции с владельцами зарегистрированных коптеров.

Белорусские эксперты сравнили ночную атаку в Мачулищах с инцидентом в российском Энгельсе, где 5 декабря прошлого года военный аэродром был атакован украинскими беспилотниками. Минобороны РФ тогда подтвердило факт атаки, подчеркнув, что БПЛА был сбит на малой высоте. Взрыв и падение обломков привели к гибели троих военнослужащих технического звена. Военная техника на аэродроме, как отметили в Минобороны, повреждений не получила.

Фото: Maxim Maksimov/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons А-50У

Официальных заявлений о причастности украинской стороны к атаке белорусского аэродрома пока не поступало. Российское издание «Военное дело» распространило информацию о том, что за нападением могут стоять ВСУ, которые осуществили операцию с территорию Украины. Однако эта версия была опровергнута Погранкомитетом Белоруссии.

По версии BYPOL, атаку на аэродром Мачулищи организовали «местные радикалы», выступающие против российской специальной военной операции, их называют белорусскими партизанами. Авторы канала считают, что в пользу этой версии говорят сообщения о найденных в районе аэродрома пультах управления дронами.

В Белоруссии многие склоняются именно к этой версии. Показательно, что почти половина читателей Telegram-канала известного белорусского оппозиционного политика и экономиста Дмитрия Болкунца проголосовала за вариант причастности партизан к инциденту. Болкунец предложил читателям высказать своё мнение в опросе под названием «Кто совершил взрывы на военном аэродроме Мачулищи?»

По другой версии, поддерживаемой украинскими источниками, атака могла быть спланирована как сигнал президенту Александру Лукашенко, который не раз заявлял о поддержке СВО.