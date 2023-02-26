BYPOL: в Минске взорвался российский военный самолет

Белорусское оппозиционное движение BYPOL сообщает в Telegram, что в Минске на территории военного аэродрома «Мачулищи» прогремели два взрыва. По информации канала, в результате происшествия повреждения получили военный самолет из России, а также снегоуборочная техника. Очевидцы сообщают о большом скоплении военных вблизи аэродрома. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

В BYPOL уточнили, что аэродром «Мачулищи» находится в 12 км от города Минска. Как сообщает Telegram-канал «Беларусь за МКАДом», взрывов на территории аэродрома было три — один из них прогремел ночью, два других рано утром. На месте работают сотрудники Следственного комитета, а также военные, автоматчики и врачи.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в 2022 году со стороны Украины было зафиксировано по меньшей мере 88 фактов провокационных действий на границе. Так, журналисты государственного телеканала рассказали, что белорусским пограничникам постоянно угрожают с украинской территории. В частности, им демонстрируют угрожающие жесты, целятся в них из оружия, утверждают журналисты. Оскорбительные надписи появляются на приграничных дорожных знаках и указателях, разбрасываются листовки с угрозами.