«Нам нечего сказать»: Песков об инциденте на аэродроме в Белоруссии Песков не стал комментировать сообщения об инциденте на аэродроме в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об инциденте на аэродроме в Белоруссии, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Минске опровергли информацию об атаке.

Нам нечего здесь сказать, в информации речь шла о Белоруссии, Белоруссия это опровергла. Здесь нечего добавить, — сказал Песков.

26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL сообщило, что в Минске на территории военного аэродрома Мачулищи прогремели два взрыва. По информации BYPOL, в результате происшествия повреждения получил военно-транспортный самолет ВВС России, а также снегоуборочная техника. Очевидцы сообщили о большом скоплении военных вблизи аэродрома. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

В BYPOL уточнили, что аэродром Мачулищи находится в 12 км от города Минска. Как сообщил Telegram-канал «Беларусь за МКАДом», взрывов на территории аэродрома было три — один из них прогремел ночью, два других — рано утром. По данным канала, на месте ЧП работали сотрудники Следственного комитета, а также военные и врачи.