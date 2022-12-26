МО России: трое военных погибли после удара БПЛА в Энгельсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое российских военных погибли из-за падения обломков БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинский беспилотник был сбит на малой высоте около 01:35 мск, авиационная техника не повреждена, передает ТАСС.

В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Энгельсе прозвучали взрыв и сирена в районе аэродрома стратегической авиации. По информации канала, ночью мог быть сбит беспилотник.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию о ЧП в жилых кварталах Энгельса Саратовской области и об эвакуации жителей из-за взрыва. Он отметил, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.