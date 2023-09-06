ВС РФ ушли из Работино? Прорвут ли ВСУ российскую оборону Военные эксперты ожидают отступления украинской армии в течение нескольких суток

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска «тактически оставили» Работино. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались взять село под контроль последние два месяца, направляя туда резервы. Что сейчас происходит в населенном пункте и прорвут ли украинские войска российскую оборону, разбирался NEWS.ru.

Что об оставленном ВС РФ Работино сказал Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у российских войск «не было возможности закрепиться в Работино». Глава региона добавил, что населенный пункт полностью разрушен и остался только на картах.

«Российская армия тактически оставила населенный пункт [Работино], потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться <...>, в общем-то, не представляется целесообразным», — пояснил чиновник.

Фото: МО РФ Министерство обороны России заявило, что российские вооруженные силы за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ

Он отметил, что оставившие село российские военнослужащие уже успели занять выгодные позиции. «Украинские военные находятся внизу, а российские силы заняли главенствующие высоты», — добавил Балицкий.

Какая сейчас ситуация в Работино

Министерство обороны России (Минобороны РФ) заявило, что наши вооруженные силы за прошедшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении — у Работино и Вербового. В ведомстве не подтвердили отступление войск.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ, вероятно, занимают западную часть Работино, а российские силы — южную, и периодически стороны переходят в наступление. По мнению эксперта, украинская сторона преувеличивает свои успехи, чтобы склонить западные страны к новым оружейным поставкам.

«После каждого пройденного километра Киев трубит на весь мир о занятии Работино, так как им нужно отчитаться за поставки западной техники. Это ничего не меняет в ходе боевых действий», — сказал Матвийчук.

Что о маневре в Работино говорят эксперты

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские военные могли принимать решение об отступлении исходя из реальности на поле боя. По его словам, у села Работино идут бои и там негде закрепиться.

«От самого населенного пункта действительно, не исключаю, ничего не осталось. Там сложная местность, закрепиться сложно, учитывая, что обе стороны используют артиллерию, а мы еще и авиацию. Все там перепахивается», — объяснил он.

Капитан I ранга Василий Дандыкин отметил в разговоре с NEWS.ru, что российские военные выполняют цели, которые на данный момент стоят перед ВС РФ.

«Наша задача удержать позиции и потерять как можно меньше людей потому, что нам нужны живые победители. Поэтому отдавать высоты нельзя. Если враг там сидит, его очень тяжело оттуда выбить», — считает эксперт.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru отметил, что для понимания реальной ситуации в Работино нужно ориентироваться лишь на официальные заявления Минобороны, в которых не сообщалось об отступлении российских войск из населенного пункта.

Кто именно пытается пробить оборону РФ в Работино

Ранее стало известно, что в Работино украинское командование задействовало последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду (ДШБ). В нее входят около двух тысяч человек. В распоряжении бригады имеются немецкие боевые машины пехоты Marder, американские бронетранспортеры (БТР) Stryker, британские танки Challenger 2.

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин предположил в разговоре с NEWS.ru, что потенциал 82-й бригады сильно преувеличен и бойцы подразделения существенно не повлияют на ход СВО.

«Эту бригаду очень много рекламировали. Украинская сторона вогнала социум в погранично-психологическое состояние, и он теперь ждет одну победу за другой. Побед, на которые рассчитывал Киев, нет, и бригада из двух-трех тысяч человек ничего не изменит», — сказал специалист.

По мнению эксперта, Киев совершил стратегическую ошибку, бросив все резервы в наступательные операции, так как даже если 82-я бригада сможет прорвать участок российской обороны, у ВСУ не будет резервов, чтобы укрепиться на позициях.

Фото: МО Украины В Работино украинское командование задействовало последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду

Прорвут ли ВСУ оборону ВС РФ

Алексей Суконкин отметил в разговоре с NEWS.ru, что бои в Работино еще продолжаются и сообщения в западных СМИ о прорыве российской линии обороны не соответствуют действительности.

«Это даже не первая линия обороны, коих, предположу, у нас несколько. Они могут говорить все что угодно. Есть и вторая, и третья, и четвертая и так далее», — добавил Суконкин.

Специалист считает, что каждая линия будет дорого обходиться украинской армии. Он напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ в 66 тысяч человек, а на Западе говорят о 98 тысячах погибших.

«Это не „перемога“ ВСУ, каждый день для Киева не очень хорошие новости приходят», — добавил Суконкин.

Фото: МО Украины Эксперты утверждают, что бои в Работино еще продолжаются

Чем закончатся бои за Работино

Анатолий Матвийчук сказал NEWS.ru, что ожидает отступления ВСУ из села Работино в течение нескольких суток. По мнению эксперта, украинские военные покинут населенный пункт из-за больших потерь, так как армия России обстреливает их позиции из артиллерии, с самолетов и вертолетов.

«Мы ВСУ затаскиваем, как бы вам сказать, в подготовленные огневые мешки и уничтожаем. Есть такое понятие, как траншея: ее глубина не более 100 метров, есть позиция — не более километра, а есть оборонительный рубеж тактической зоны — 20 км. Так вот, прорыв позиции ВСУ всегда выдают за рубеж, 20 км ни одна часть ВСУ еще не прошла», — пояснил Матвийчук.

Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что после тяжелых потерь в Работино ВСУ будут вынуждены отойти, чтобы восстановить силы. По его мнению, для восполнения резервов украинское руководство привлечет раненых, тяжелобольных и психически нездоровых людей.

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